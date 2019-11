Francesco Totti, su Instagram i teneri auguri per il figlio Cristian

Francesco Totti, i teneri auguri per il compleanno del figlio Cristian: «Stai crescendo in fretta...». Oggi, 6 novembre, il figlio dell'ex capitano della Roma e di Ilary Blasi compie 14 anni. Su Instagram, arrivano i teneri auguri del papà.

Francesco Totti posta un selfie insieme al figlio Cristian e scrive: «Stai crescendo in fretta!!!!!Buon compleanno amore mio 😘😘❤️». Non è tutto. L'eterno Capitano posta, nelle stories, una serie di foto che lo ritraggono con il figlio e come colonna sonora sceglie Piccola stella di Ultimo: «Sei la cosa più bella più bella che indosso, sei risorsa, sei il cielo e sei il mondo...».

I commenti dei fan non si fanno attendere: «Auguri Cristian. Francesco Totti sei unico». Boom di like.



Ultimo aggiornamento: 11:02

