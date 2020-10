Halloween, in vendita sul web la maschera dell'orrore Covid: è polemica

Vampiri e streghe? Roba superata. Quest’anno tra le novità proposte ai ragazzi su Amazon per la festa di Halloween c’è il costume Coronavirus: una vera e propria maschera in lattice che riproduce le fattezze del virus al microscopio, con tanto di occhi e bocca. «La maschera dell’orrore - così si legge nella descrizione del prodotto venduto a 23 euro e 80 - vi farà ricordare che tipo di disastro questo virus causa alle persone». «Un costume che farà sicuramente colpo dato lo stato attuale del Covid 19», si legge su un altro annuncio. Si perché online se ne possono trovare diverse varianti: rosso sangue, blu e rosa, c’è il covid zombie oppure il teschio umano che indossa la mascherina N 95. L’atroce curiosità poi è che le “Corona mask” sono proposte da diversi venditori con sede in Cina che promettono consegna gratuita e, secondo la descrizione, sono adatte a «bambini e adulti».

Qualche giorno fa, proprio dopo le lamentele di alcuni consumatori, Amazon aveva dichiarato che avrebbe proceduto alla rimozione di questi prodotti dal sito, minacciando sanzioni, eppure sul web se ne trovano ancora numerosi tipi. «Le maschere - assicura il venditore - possono essere utilizzate per spaventare tutti a una festa». Come se il Covid non facesse già abbastanza paura.

