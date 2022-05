Il padre di Meghan Markle ricoverato d'urgenza in ospedale: sospetto ictus

Thomas Markle, padre di Meghan Markle, è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Si sospetta un ictus. Secondo quanto scrive il New York Post citando Tmz, Markle, 77 anni, è stato fotografato mentre veniva caricato su un'ambulanza a Tijuana in Messico con una maschera d'ossigeno. E' stato trasportato in un ospedale californiano appena oltre il confine. Non riusciva a parlare con i paramedici ed ha dovuto scrivere i sintomi su un pezzo di carta.

«Mio padre si sta riprendendo in ospedale - ha detto in una dichiarazione la figlia Samantha Markle -. Chiediamo il rispetto della privacy per la famiglia, la sua salute e il suo benessere. Ha solo bisogno di riposare». Thomas nel 2018 a causa di problemi cardiaci non aveva potuto partecipare al matrimonio della figlia Meghan con il principe Harry. Samantha ha a lungo incolpato la duchessa del Sussex per la salute precaria del padre. Secondo indiscrezioni, Thomas Markle avrebbe dovuto partecipare al Giubileo di platino della regina Elisabetta II la settimana prossima a Londra. A causa dei problemi di salute probabilmente non sarà presente.