Kate Middleton vuole un altro figlio: «William è sempre molto preoccupato quando incontro un neonato...»

Un altro bebé in casa Windsor? E' il sogno di Kate Middleton. La duchessa di Cambridge ha ripreso l'argomento figli in occasione della visita al Copenaghen Infant Mental Health Project, in Danimarca, spiegando ai ricercatori del centro: «William è sempre molto preoccupato quando incontro un neonato. Perché sa che quando torniamo a casa gli dico: "facciamone un altro"».

Il desiderio di Kate 40 anni, madre di George, 8 anni, Charlotte, 6 anni, e Louis, 3 anni è ben noto a William che infatti durante una visita al Clitheroe Community Hospital nel Lancashire, ha scherzosamente ricordato alla moglie che teneva in braccio una bambina di «non portarla a casa». La duchessa di Cambridge però non demorde e continua a lanciare messaggi al partner anche da lontano. Come ha fatto durante il viaggio, da sola, in Danimarca organizzato anche per promuovere il suo impegno in favore della Royal Foundation Center for Early Childhood, fondazione filantropica britannica per la prima infanzia. Una visita di due giorni nella quale Kate ha dimostrato inoltre energia ed entusiasmo da vendere: dal Lego Foundation Play Lab dove si è divertita come una bimba sullo scivolo o ancora in un asilo nella foresta dove ha impugnato un'accetta per spaccare qualche ciocco di legna.

Danish Forest Kindergartens use the power of nature and the outdoors to:



• Help build children’s self-awareness

• Strengthen relationships with others

• Understand their value in society pic.twitter.com/90K58I5SOl

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) February 23, 2022