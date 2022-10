Lda ricoverato in ospedale, come sta il figlio di Gigi D'Alessio? Sparito dai social, fan preoccupati

Lda tiene in apprensione i fan. Luca D'Alessio, figlio di Gigi, è stato ricoverato a Roma in ospedale, ma non ha specificato il motivo. Il cantante, famoso grazie all'ultima edizione di Amici, ha rassicurato tutti spiegando che sta bene e che «affronterò tutto con il sorriso». Ma di cosa si tratta? Da più di un giorno Lda non pubblica aggiornamenti sul suo stato di salute. Un'assenza che non lascia tranquilli i follower, che adesso aspettano buone notizie dal diretto interessato.

«Ciao amori, volevo ringraziarvi per l'affetto che mi avete dimostrato in questi giorni, ve ne sarò grato a vita. Posso dirvi che sto decisamente meglio e tra poco mi riprenderò del tutto... Vi voglio veramente bene, grazie ancora. Il vostro Luchino», aveva scritto lo scorso sabato. Da allora, silenzio assoluto. C'è chi parla di un'operazione, che l'ha costretto a fermarsi e prendersi un po' di tempo per lui. Il 19enne figlio di Gigi D'Alessio (che domenica si è esibito a Taranto) e Carmela Barbato, ha conquistato centinaia di fan grazie alla partecipazione ad Amici.

E i suoi ex colleghi nelle ultime ore, gli hanno scritto diversi messaggi d'affetto sul suo profilo social. «Troppi Pan di Stelle, riprenditi presto», ha scherzato Albe. «Riprenditi subito», ha commentato Astol. Come lui anche Sissi, che ha aggiunto l'emoticon di una faccina che piange. «Saliremo con molta più forza, daje», il messaggio dell'amico e collega Crytical, che si sarebbe dovuto esibire domenica con lui a San Severo. Evento rimandato a quando Luca starà meglio.