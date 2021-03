Leonardo Bongiorno, incidente a Milano per il figlio di Mike: «Scappavo dalle fan di Tommaso Zorzi»

«Attenti a rompervi una gamba, potreste trasformarvi in un Ananas»: preferisce riderci su Leonardo Bongiorno, figlio minore di Mike Bongiorno. Che nella giornata di oggi è stato coinvolto in un pericoloso incidente stradale mentre guidava un motorino in sharing, a Milano: «Scappavo dalle fan di Tommaso Zorzi», avrebbe rivelato scherzando Bongiorno. Subito dopo lo schianto, il 31enne è stato immediatamente ricoverato in radiologia all'Istituto ortopedico Gaetano Pini di Milano.

Lo schianto è stato violento, hanno raccontato i medici che lo hanno soccorso per primi: secondo «Ha avuto paura di morire», hanno rivelato i medici. Nonostante la paura del momento e del successivo ricovero, che lo ha trattenuto in ospedale per circa 5 ore, il 31enne ha ritrovato subito la voglia di scherzare, come dimostra un post da lui condiviso su Instagram qualche ora fa. Che lo ritrae con una tuta azzurra su cui sono raffigurate due ananas giganti.

