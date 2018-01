Lotteria Italia: ecco le città dove si vince di più, milionari i biglietti dimenticati

Martedì 2 Gennaio 2018, 13:07 - Ultimo aggiornamento: 02-01-2018 13:20

Il legame tra laè solido e vincente: negli ultimi due anni le vincite sono finite in provincia, adue anni fa e a, ma nelle passate edizioni sono numerosi i premi centrati nella Capitale. Il più recente colpo di prima categoria risale all’estrazione di due anni fa, confiniti all’ombra del Colosseo, mentre tre anni fasi aggiudicò sia il primo premio (dopo un digiuno che durava dal 2009) che un altro colpo daBiglietto vincente venduto nella Capitale anche nell’edizione 2008/2009, ma nessuno si presentò all’incasso e l’anno dopo vennero assegnati due premi dauno dei quali vinto ancora a Roma. Tra le altre grandi città italiane, soloregge la concorrenza: tra il 2005 e il 2016 il primo premio è stato vinto tre volte (2006, 2007 e 2011).A pochi giorni dall’estrazione la stima sul dato finale di vendita - come apprende Agipronews - è di circadi tagliandi. Il dato sarebbe in calo di qualche punto percentuale rispetto alla precedente edizione, quando sono stati staccati 8,8 milioni di biglietti, anche se le vendite potrebbero impennarsi negli ultimi giorni delle feste natalizie: al rientro dalle vacanze il traffico si intensifica sulle autostrade e nelle aree di servizio, dove tradizionalmente vengono staccati numerosi biglietti “da viaggio”. Si tratterebbe del terzo miglior risultato dal 2011 a oggi, in ogni caso nelle ultime tre edizioni si è sempre superata la soglia degli 8 milioni. L’età d’oro della Lotteria resta ancora il periodo tra gli anni Ottanta e Novanta, quando le vendite erano anche superiori ai 30 milioni di biglietti: il record assoluto appartiene al 1988 con 37,4 milioni di tagliandi staccati.PIl dato è evidente: nelle precedenti dieci edizioni della Lotteria Italia, spiega Agipronews,un premio di prima categoria su tre è stato vinto nelle aree di servizio delle autostrade, 26 sugli 80 totali dal 2007 fino alla passata edizione. Il rituale delle vacanze, del caffè e del biglietto nelle aree di servizio negli anni ha fatto registrare vincite milionarie alla Lotteria Italia. L’anno scorso un colpo fortunato è finito a Tarsia, in provincia di Cosenza, due anni fa sono stati ben tre i “colpi fortunati viaggianti”: 2 milioni a San Nicola la Strada (Caserta), poi dimenticati e tornati nelle casse statali, mezzo milione a Como e 250mila euro a Fabro (Terni). Complessivamente, nelle dieci edizioni comprese fra il 2007 e il 2016, su un totale di circa 120 milioni di premi di prima categoria, oltre 30,7 milioni sono stati assegnati grazie alle soste nelle aree di servizio.Oltre 27 milioni di euro: è il totale dei premi non riscossi della Lotteria Italia dal 2002 a oggi. Nell’edizione dello scorso anno il totale ha superato di poco gli. Due anni fa fu invece clamoroso il “black out” da: non fu reclamato uno dei premi di prima categoria, venduto nell’area di sosta di San Nicola La Strada, in provincia disull’autostrada A1 Milano - Napoli. Quattro anni fa il totale dei premi lasciati all’erario fu di, tra cui il quarto premio da 1 milione finito a, a cui si aggiunsero 6 premi dae 19 premi da. La storia della Lotteria Italia è costellata da dimenticanze milionarie. Il primato degli ’sbadati’ appartiene all’edizione 2008/2009, quando a non essere reclamato fu il primo premio da 5 milioni di euro, venduto a Roma (e rimesso poi in gioco l’anno successivo). Nel 2003 i premi non riscossi ammontarono a quasiL’anno seguente i biglietti vincenti dimenticati furono del valore diNel 2007 non furono incassati premi per un totale diSolamentei premi dimenticati nell’edizione 2010, mentre nel 2011 le somme lasciate allo Stato furono pari a, corrispondente al secondo premio vinto a Modena, più vincite inferiori per ulteriori 700 mila euro. Nell’edizione 2012 furono invece dimenticati premi perSei mesi di tempo dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’elenco dei biglietti vincenti: è la “data di scadenza” della Lotteria Italia. I vincitori, ricorda Agipronews, hanno 180 giorni per riscuotere il premio, presentando il tagliando vincente, integro e in originale, negli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo oppure all'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali. Il pagamento avviene entro 30 giorni dalla data di presentazione del biglietto. Il biglietto può anche essere spedito direttamente all'Ufficio Premi, con una raccomandata A/R, indicando le generalità, l'indirizzo del richiedente e la modalità di pagamento (assegno circolare, bonifico bancario o postale).