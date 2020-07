Maurizio Valeriani, il chirurgo delle star fra mille appuntamenti: con l'estate gli impegni si moltiplicano

Un passaggio sotto la calura del centro di Roma per Maurizio Valeriani, il chirurgo amato delle star italiane. Nonostante il caldo cittadino il professore è stato sorpreso per le vie del centro di Roma, fotografato dal "King" dei paparazzi, Rino Barillari.



Maurizio Valeriani è esperto in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva e, sebbene i nomi naturalmente debbano restare segreti, ha avuto a che fare con molte star nostrane, oltre naturalmente alle numerosi clienti non vip del suo studio. Indaffarato per lavoro Valeriani è stato sorpreso mentre cammina sotto al sole, rigorosamente con la mascherina come da prescrizioni post emergenza coronavirus, che toglie solo per salutare cortesemente il fotografo ma continuando a rispettare le distanze.





Vista la quarantena la sua attività è rimasta ferma e, dato che siamo alle porte dell’estate, probabilmente i suoi impegni professionali si sono inevitabilmente moltiplicati, costringendolo a spostarsi anche quando la temperatura lo sconsiglia...





Ultimo aggiornamento: 16:10

