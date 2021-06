Michele Merlo, il commovente saluto della fidanzata: «Vivrò a pieno la vita per me e per te»

La morte improvvisa di Michele Merlo, l'ex concorrente di Amici di appena 28 anni, ha sconvolto tutti. Tra i tanti messaggi di saluto è arrivato quello della fidanzata, Luna Shirin Rasia, che dopo un lungo silenzio ha voluto dedicare un lungo e straziante pensiero al compagno ormai scomparso. «Tu, noi. Grazie di tutto romantico ribelle... Vivrò a pieno la vita per me e per te, sarai sempre in tutti i miei momenti e pensieri», scrive su...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati