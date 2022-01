Michelle Hunziker e il rimprovero alla figlia Aurora appena tornata dalle Maldive

Neanche il tempo di riprendersi dal jet lag, che per Aurora Ramazzotti arriva il primo (bonario) rimprovero da parte di Michelle Hunziker. Finalmente tornata dal suo lungo soggiorno alle Maldive con Eros Ramazzotti e il fidanzato Goffredo, la giovane conduttrice ha fatto i conti con i commenti della madre che non ha risparmiato una bella sgridata alla figlia.

Il rimprovero di Michelle Hunziker

Alla precisione svizzera della Hunziker non è sfuggito infatti il modo in cui la 25enne tiene l'interno della propria automobile. «È tornata la mia bimba, il mio amore. Hai finito di girare?», chiede Michelle alla figlia, prima di stringerla a sé e farle notare il disordine all'interno dell'abitacolo. «Devo farti i complimenti perché è molto ben tenuta questa macchina» la bacchetta la madre, che cerca di orientarsi tra cartacce lasciate in giro e borse accantonate a terra.

La risposta di Aurora Ramazzotti

«Prima di salire ti avevo detto: 'Non rompere, ti avviso già che è disordinata'», si difende Aurora, che si era fatta promettere dalla madre che avrebbe risparmiato ogni genere di commento. «Ma no, non è disordinata… Si sta parlando di arte contemporanea qui… Brava amore, brava, brava!» commenta sarcastica Michelle Hunziker. «Grazie» replica la Ramazzotti prima di troncare definitivamente la conversazione con un mezzo sorriso e riportare il discorso sulle sue vacanze alle Maldive.