Miriam Leone: «Io bullizzata per le sopracciglia, mi chiamavano Elio e Le Storie Tese». E la band replica così

Miriam Leone, una delle più attrici italiane più belle e in voga del momento, bullizzata per il suo aspetto fisico. Impossibile da credere eppure lo racconta lei stessa al Corriere della Sera in occasione dell’uscita di "Marylin ha gli occhi neri", un film di Simone Godano con Stefano Accorsi. «Al liceo mi dicevano che ero Elio delle Storie Tese. Oggi è divertente perché ho un’età. Ma perché me la dovrei prendere se sui social mi insulta, per dire, Giuseppino88? La facilità nel criticare il prossimo sono chiacchiere da bar che valgono zero. Le cose cambiano nei giovanissimi, vedo un’accettazione importante della diversità. Ci ho messo una vita ad accettare la mia faccia».

APPROFONDIMENTI FIORI D'ARANCIO Miriam Leone, matrimonio oggi a Scicli: la foto col velo e la dedica... LE NOZZE Miriam Leone si sposa con Paolo Carullo in Sicilia: chi è il... LE IENE Le Iene, 10 ragazze per Savino: ecco chi sono le nuove conduttrici...

Miriam Leone: «Amo l'autoironia perché gli attori sono mitomani»

Miriam Leone sposa, la prima foto con il velo e la dedica al marito su Instagram

«Io mi sentivo diversa anche fisicamente - racconta l'attrice che si è appena sposata nella sua Sicilia - si rivolgevano a me come se fossi una straniera”. Poco male comunque: nonostante quei paragoni piuttosto azzardati nel 2008 ha vinto Miss Italia. «È stata una porta per l’emancipazione, il mio provino davanti a milioni di persone. Dopo ho potuto camminare da sola, sperimentare, conoscere l’affetto delle persone. Ogni giorno in un luogo diverso, dai paesini a New York. La corona devi restituirla: ne ho fatta una copia che conservo in bagno. Mi serviva una testimonianza. Un giorno, quando sarò anziana, la mostrerò a figli e nipoti e dirò: sono stata Miss Italia”.

Il racconto sulle sue folte sopracciglia e il paragone con Elio e le Storie Tese ha scatenato l'ilarità proprio del gruppo che in un post su Instagram ha pubblicato una foto dell'attrice con il commento: «E cosa dovremmo dire noi, che venivamo chiamati "i Miriam"?». Una battuta, in perfetto stile Elio, che ha collezionato migliaia di like