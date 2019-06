Venerdì 21 Giugno 2019, 15:30

Una donna residente nella città britannica di Bath è stata multata per aver esagerato nel dare da mangiare ai piccioni, gettando per terra un pezzo di salsiccia, secondo quanto riportato dai media locali. Il curioso evento è avvenuto mentre la donna camminava con la figlia e la nipote.Sally Ann Fricker, 54 anni, ha raccontato che un vigile «è comparso dal nulla» pochi istanti dopo aver gettato a terra il pezzo di carne e l'uomo le ha imposto una multa di 150 sterline, una somma pari a circa 170 euro. La signora avrebbe ricevuto la multa poiché colpevole di aver dato ai piccioni una quantità di cibo troppo consistente.La donna ha detto di essere rimasta scioccata da tale motivazione. Per Fricker, al contrario, si trattava di una quantità così piccola che, al momento dell'emissione della multa, gli uccelli l'avevano già mangiata tutta, senza lasciare alcuna traccia sulla strada.L'impiegato comunale ha richiesto i dati personali della donna e non ha tenuto conto di nessuna delle spiegazioni della stessa. L'uomo ha, inoltre, ribadito che la donna sarebbe potuta finire in tribunale e multata di ulteriori 2.500 sterline, oltre 2.800 euro, se non avesse fatto fronte alla sanzione entro 28 giorni.Quando la notizia si è diffusa sui social network, le autorità locali hanno chiesto ai responsabili di riconsiderare la sanzione, pur ammettendo che i piccioni possono provocare dei disagi alla città, pertanto sarebbe più opportuno non alimentarli deliberatamente.