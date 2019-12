Nadia Toffa, presentata la fondazione. La mamma: «Non mi aspettavo così tanto sostegno»

La fondazione in memoria di Nadia Toffa, presentatrice de Le Iene morta ad agosto a quarant'anni, a causa di un tumore al cervello, è stata presentata questa mattina a Palazzo Loggia a Brescia. «Nadia nella sua vita si è sempre battuta per far sentire la voce di chi non viene ascoltato, per portare alla luce questioni lasciate ai margini e per dare un aiuto concreto. Con questi stessi valori diamo vita alla fondazione» ha detto Margherita Rebuffoni, la madre di Nadia Toffa, presente con con il marito e le altre due figlie accanto al sindaco di Brescia Emilio Del Bono.

Leggi anche Nadia Toffa, la mamma a Domenica In: «Sono rimasta con lei fino alla fine, il fidanzato le era accanto»





La fondazione in particolare si concentrerà su tre ambiti: la salute e l'ambiente e il sociale. Tre ad oggi i principali destinatari individuati: per primo l'Istituto neurologico Carlo Besta di Milano, dove Nadia è stata in cura, poi il reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale Annunziata di Taranto e alcune associazioni che operano nel territorio della Terra dei fuochi. Per il prossimo 15 giugno è stato già organizzato un evento benefico che si terrà al museo Santa Giulia di Brescia e tutti i fondi saranno devoluti per la ricerca contro il La fondazione in particolare si concentrerà su tre ambiti: lae l'e il. Tre ad oggi i principali destinatari individuati: per primo l'Istituto neurologicodi Milano, dove Nadia è stata in cura, poi il reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale Annunziata di Taranto e alcune associazioni che operano nel territorio della. Per il prossimo 15 giugno è stato già organizzato un evento benefico che si terrà al museo Santa Giulia di Brescia e tutti i fondi saranno devoluti per la ricerca contro il cancro . «Mai mi sarei aspettata così tanto sostegno dopo la morte di Nadia» ha detto la mamma di Nadia Toffa.

Ultimo aggiornamento: 14:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA