Cattura un pesce enorme che è più grande di lui, l'impresa da record di David

Un giovane pescatore della città messicana di Puerto Escondido, Oaxaca, ha catturato tre enormi pesci, noti anche come marlin: del peso di 49, 50 e 56 chili, secondo quanto riportato dal Mexico News Daily.

Il terzo pesce è il più grande mai pescato nella già lunga carriera del 22enne David Moncada. Il pesce è persino più grande del pescatore stesso.

Dopo aver trascorso l'infanzia sulla barca di suo padre, il giovane ora possiede una sua barca che gli assicura il suo sostentamento.

«Mi piace molto andare in cerca del tonno», ha detto. «Quest'anno è andata molto bene per me. Ne ho pescata mezza tonnellata da solo», ha raccontato Moncada.

I marlin crescono fino a 3,5 metri di lunghezza e sono considerati i pesci più veloci al mondo. È documentato che questa specie può percorrere una distanza di oltre 50 metri in soli due secondi, cioè ad una velocità di 109 km/h.

