Piero Angela, la petizione online per dedicargli una "Giornata Nazionale di divulgazione scientifica"

E' partita online una mobilitazione per istituire una Giornata nazionale della divulgazione scientifica in omaggio a Piero Angela, giornalista scomparso a 93 anni. La petizione è stata lanciata sulla piattaforma web change.org dall'astigiano Marco Parodi. La proposta è di dare vita a una giornata «in cui si illustri nelle scuole e nelle piazze la scienza del quotidiano, oltre le lezioni classiche ma alla maniera del compianto Piero Angela, con un sorriso e una battuta, come molti cercano di fare anche seguendo il suo esempio».

A Torino lutto cittadino

Intanto il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, ha annunciato che «il 16 agosto, in concomitanza dei funerali che si svolgeranno a Roma ho proclamato una giornata di lutto cittadino per la scomparsa di Piero Angela. Un grande torinese che merita il massimo degli onori per quello che ha dato a Torino e all'Italia». Piero Angela era nato nel capoluogo piemontese.