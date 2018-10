Il principe Harry futuro papà, il bambino affetto dalla sindrome di Down gli fa un dispetto e lui reagisce così

Mercoledì 17 Ottobre 2018, 13:20 - Ultimo aggiornamento: 17-10-2018 13:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prove di paternità per il principe Harry, in viaggio in Australia con la moglie Meghan Markle. A due giorni dall' annuncio ufficiale sulla gravidanza della duchessa di Sussex, fanno tenerezza le immagini che ritraggono la coppia in compagnia dei piccoli bambini australiani. Il futuro papà si è messo a giocare un po' con tutti, ma ha abbracciato e fatto divertire soprattutto un bambino affetto dalla sindrome di Down.Il piccolo Luke Vincent, di cinque anni, ha spruzzato dell'acqua addosso alla coppia e tirato la barba del principe. La reazione è stata immediata: Harry è andato a giocare con lui, mentre Meghan ha assistito alla scena divertita.Tutti i presenti, riuniti a Dubbo - nel Nuovo Galles del Sud - sono scoppiati a ridere guardando l'adorabile piccolo fan dare un'accoglienza così speciale ai reali. A un'insegnante avrebbe detto che prima il suo personaggio preferito era Babbo Natale, ora il principe Harry potrebbe sostituirlo.Il piccolo Luke ha così rubato la scena alla coppia più popolare del momento ed è corso ad abbracciare Meghan. Tante coccole per lui e foto destinate a fare il giro dei giornali e del web. Alla luce della notizia sul lieto evento le immagini fanno sorridere. Il primo figlio della coppia nascerà in primavera e già impazza il toto-nome . In molti scommettono che se sarà una bambina si chiamerà Diana, in omaggio alla principessa morta 21 anni fa.