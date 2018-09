La proposta di matrimonio più originale: «Vuoi sposarmi?» è scritto sulla mucca

Sabato 1 Settembre 2018, 12:43 - Ultimo aggiornamento: 01-09-2018 13:34

Chiedere alla donna che si ama di sposarsi è un gesto di grande amore, spesso spettacolare, a volte originale, nel caso di un uomo britannico decisamente unico. Chris Gospel, un contadino di 30 anni, ha chiesto a Eilidh Fraser di sposarlo scrivendoglielo su una mucca, la preferita della sua donna.Chris ha portato la sua donna al pascolo e ha mostrato la mucca con la scritta blu: «Vuoi sposarmi?», poi si è messo in ginocchio e le ha mostrato l'anello. A quel punto Eilidh, che lavora come tecnica di laboratorio, non ha potuto che dire di sì. Curlytop è la mucca preferita di Eilidh, per mesi l'ha allevata, le ha dato il fieno e si è molto affezionata a lei, così al suo uomo è sembrato carino coinvolgere l'animale nella richiesta.La coppia deve ancora decidere il luogo di matrimonio e la data, come riporta anche l' Independent , tuttavia Chris ha già annunciato di voler controllare il regolamente per scoprire se potrà essere possibile far partecipare in qualche modo Curlytop alle nozze e renderla parte del loro giorno speciale.