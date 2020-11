Si tuffa nel fiume e salva una ragazza dall'annegamento: diplomatico diventa eroe in Cina

Un diplomatico britannico, console generale a Chongqing, in Cina, è diventato l'eroe del giorno e un fenomeno virale sui social nel Paese dopo essersi gettato in un fiume per salvare una ragazza che stava per annegare. Stephen Ellison, 61 anni, sabato ha salvato la vita alla giovane studentessa, meritandosi una menzione speciale dall'ambasciata britannica su Twitter: «Siamo tutti immensamente orgogliosi del nostro Console Generale a Chongqing, Stephen Ellison, che sabato si è tuffata in un fiume per salvare una studentessa che stava annegando e portarla in salvo», il tweet a corredo delle immagini del salvataggio.

APPROFONDIMENTI IL LIETO EVENTO In un video il momento della nascita e i primi passi di un... LA PREZIOSA PERDITA Canada: ucciso raro alce bianco e gli aborigeni offrono 6.000 dollari... LA CALORICA SCOPERTA Nutrizionista scopre un alimento che contiene 2.300 kilocalorie e...

We are all immensely proud of our Chongqing Consul General, Stephen Ellison, who dived into a river on Saturday to rescue a drowning student and swim her to safety. pic.twitter.com/OOgXqsK5oe — UK in China 🇬🇧 (@ukinchina) November 16, 2020

Ellison stava visitando sabato la città di Zhongshan quando ha sentito le urla della gente vicino a un fiume e ha visto una donna che galleggiava con il volto in acqua, stando a una dichiarazione pubblicata su WeChat dall'ambasciata britannica in Cina. I video delle gesta del console hanno totalizzato oltre 170 milioni di visualizzazioni e raccolto più di 12.000 commenti sul sito di micro blogging cinese Weibo: «Un cavaliere in Gran Bretagna, un eroe in Cina», si legge in un commento. In un'intervista alla BBC, Ellison ha detto che la studentessa si è ripresa subito dopo e che l'ha invitato anche a mangiare qualcosa insieme.

Ultimo aggiornamento: 11:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA