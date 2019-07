Tina Turner parla del suicidio del figlio: «Ho pensato di togliermi la vita anche io»

Martedì 2 Luglio 2019, 14:25 - Ultimo aggiornamento: 02-07-2019 14:35

L'icona della musica rock con quella voce graffiata inconfondibile, Tina Turner, oggi 79 anni, parla della morte di suo figlio, Craig, suicidatosi circa un anno fa. Nell'intervista rilasciata a CBS News, la cantante spiega le motivazioni che avrebbero spinto suo figlio a spararsi all'età di 59 anni: "credo che Craig fosse solo, questo è quello che penso lo abbia davvero preso più di ogni altra cosa", dice la rock star “intorno a me ho delle sue foto in cui appare sorridente, e sento che ora si trova in un buon posto”.Il figlio di Tina Turner fu trovato senza vita nella sua casa a Studio City, in California morto a causa di una ferita di arma da fuoco, provocata da lui stesso. In realtà non è la prima volta che la cantante si è aperta sulla tragedia personale, già ad ottobre alla BBC aveva dichiarato di “non sapere cosa lo avesse spinto al limite” anche perché recentemente “aveva trovato un nuovo lavoro con un'agenzia immobiliare ed incontrato una donna” di cui era innamorato e che Tina Turner avrebbe dovuto conoscere a breve se suo figlio non avesse deciso di togliersi la vita.“Non ho idea di cosa lo abbia tirato giù, ma penso che abbia a che fare con il senso di solitudine” dice ancora la cantante che prima del tragico gesto non si era resa conto della sua condizione “ora quando ascolto le nostre ultime conversazioni, noto un cambiamento. Le ultime volte che abbiamo parlato, le conversazioni erano diverse”.Dopo la morte di Craig Raymond Turner per la cantante è stato un momento molto difficile, di cui parla nel libro My love story, in cui racconta dell'idea di togliersi la vita “mi sono convinta che la morte fosse la mia unica via d'uscita" ma oggi che vive in una casa sul lago di Zurigo ammette “sono così serena. Ho avuto una vita molto dura. Ma non ho messo la colpa su niente e nessuno. E ora sono una persona felice. "