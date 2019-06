Valeria Marini difende Pamela Prati dopo il caso Mark Caltagirone: «Un gioco che le è sfuggito di mano»

Lunedì 24 Giugno 2019, 18:19 - Ultimo aggiornamento: 24-06-2019 18:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Credo che Pamela in questa storia sia una vittima. È rimasta invischiata in una situazione che forse non ha capito e man mano la cosa è diventata più grande di lei», dopo ssere comparsa in una stories su Instagram con lei, Valeria Marini parla di Pamela Prati e dell’ormai noto caso Mark Caltagirone e il conseguente falso matrimonio mai celebrato.Per Valeria tutto è iniziato per gioco: «All'inizio è stata la gioco ma poi tutto le è sfuggito di mano, e ha cominciato anche a dire cavolate nelle interviste – ha fatto sapere in un’intervista a “Il Tempo” - Qualche giorno fa ho incontrato Eliana Michelazzo, ex agente della Prati, e l'ho vista molto giù. Anche lei sembra una vittima di questa storia. L'altra Pamela, la Perricciolo, non lo so... Non do giudizi, ma l'impressione è che un raggiro ci sia stato. Anche se dobbiamo dare il giusto peso alle cose: non è che hanno ammazzato qualcuno».Quanto accaduto tra l’altro le è stato comunicato mentre era fuori: «Ho ricevuto il messaggio di una giornalista: per caso hai ricevuto la partecipazione?. Non capivo, poi ho visto il polverone che si era sollevato. Un po' ho pensato all'imbroglio del mio matrimonio, anche se il caso è diverso».