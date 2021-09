Vescovo lascia la diocesi, si è innamorato di una scrittrice erotico-satanica: «Voglio fare le cose per bene»

Si dimette dal ruolo di vescovo per amore di una donna scrittrice erotico-satanica. L'ex vescovo di Solsona, Spagna, Xavier Novell, conosciuto per le sue posizioni ultraconservatrici, si è dimesso dal suo ruolo in modo improvviso per questioni personali, solo con il passare del tempo si è scoperto che la causa della sua scelta era in realtà una donna.

APPROFONDIMENTI IL VATICANO Papa Francesco: «Basta ipocrisia nella Chiesa, mina... IL VATICANO Frasi contro i gay, Papa Francesco rimuove il vescovo di Solsona in...

L'uomo si sarebbe innamorato di una psicologa e scrittrice catalana autrice anche di romanzi erotici-satanici. La diocesi ha evitato di fornire dettagli, ma sui giornali iberici sono comparse le dichiarazioni dell'uomo di 52 anni che ha ammesso: «Mi sono innamorato di una donna, per la prima volta in vita mia, e voglio fare le cose per bene». La coppia ha però scelto di non parlare della loro relazione con la stampa.

Novell fu nominato vescovo di Solsona da papa Benedetto XVI il 3 novembre 2010. Aveva 41 anni ed era il più giovane vescovo di Spagna e l'ottavo del mondo. Le sue posizioni molto rigide hanno spesso suscitato polemiche, per anni è stato molto apprezzato dalla diocesi che ha dichiarato di continuare a pregare per lui.