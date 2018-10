Luna park ad Halloween: ecco i 5 parchi giochi più paurosi al mondo

Lunedì 29 Ottobre 2018, 11:22 - Ultimo aggiornamento: 29-10-2018 12:22

«È Halloween e per l'occasione arriva in città l'Hell Fest, un festival itinerante a tema horror, con labirinti, giostre e attori mascherati che spaventano i visitatori.Un gruppo di amici partecipano alla serata per assaporare la paura e vivere l'adrenalina con altre migliaia di persone. Ma per una mente deviata l’Hell Fest non è solo un'attrazione: è l’opportunità di uccidere davanti agli occhi inebetiti dei visitatori, troppo presi dal macabro divertimento per capire che qualcosa di orribile sta succedendo davvero...».Questa è la trama di “Hell Fest”, il nuovo film horror di Gregory Plotkin, che ritorna alla regia dopo Paranormal Activity 5, distribuito nella sale da Notorious Pictures dal 31 ottobre.Abbiamo preso spunto dalla trama di Hell Fest per inoltrarci nei meandri dei “Luna Dark” più spaventosi al mondo, perché sì, questi parchi esistono davvero e fanno realmente paura, non sono solamente il frutto della mente fervida di un amante del genere horror.Parliamo di parchi estremi e terrificanti in cui puoi trascorrere, anche fino ad otto interminabili, cercando di fuggire dal tuo “aguzzino”.Abbiamo stilato la lista dei 5 parchi dell'orrore aperti al pubblico più agghiaccianti di sempre.Se siete in viaggio in una di queste località, ora avete qualcosa da fare ad Halloween!Pronti per una giusta dose di paura, tra urla, torture e mostri disumani?: "la casa infestata più spaventosa in America ​, nota per la sua violenza e crudeltà nei confronti dei suoi ospiti”.Dread Hollow (Usa) Una caverna 26 piani sotto terra, comincia ad urlare tanto nessuno ti sentirà.Farmageddon (Uk) “Il parco dove qualsiasi tortura è concessa”.Horrorland Park (Spain): Il primo Horror Park di tutto il sud Europa.Nightmare in Budapest (Hungary): “Pronti per un Apocalisse di Zombie?"Riuscireste a mantenere la calma e la lucidità e trascorrere un’intera notte in un parco giochi degno di un film dell’orrore?