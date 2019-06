Il caldo cambia il menù: a giugno + 20% di frutta, boom per smoothies e centrifugati a casa, al bar e in spiaggia

Per difendersi dall'improvvisa ondata di caldo gli italiani hanno aumentato del 20% gli acquisti di frutta nella prima metà di giugno allo stesso periodo del mese precedente. È quanto stima la Coldiretti sulla base delle indicazioni dei mercati degli agricoltori di

Campagna Amica

. Una decisa svolta nei consumi con l'aumento delle temperature che, sottolinea la Coldiretti, ha cambiato il menu e spinto a portare in tavola o in spiaggia cibi freschi genuini e dietetici che dissetano, reintegrano i sali minerali persi con il sudore e riforniscono di vitamine.



«La frutta peraltro - precisa la Coldiretti - aiuta a »catturare« i raggi del sole ed è anche in grado di difendere l'organismo dalle elevate temperature e dalle scottature. Sul podio del »cibo che abbronza« salgono carote, radicchi e albicocche, ma sono d'aiuto anche insalate, cicoria, lattughe, meloni, peperoni, pomodori, fragole o ciliegie». «L'andamento positivo dei consumi è spinto anche - sostiene l'organizzazione agricola - dagli stili di vita più salutistici, favoriti anche dalla disponibilità in casa di tecnologie low cost, dalle centrifughe agli essiccatori che aiutano a far apprezzare cibi salutari anche ai più piccoli. Un vero boom - precisa la Coldiretti - per smoothies, frullati e centrifugati a casa, al bar e in spiaggia. Tuttavia quest'anno - conclude Coldiretti - a causa di una primavera maledetta si rischia di perdere un frutto su quattro nelle campagne italiane. Risultano ridotte le disponibilità dei primi raccolti di fragole, ciliegie, nespole, albicocche, pere, meloni e cocomeri

».