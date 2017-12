Orgasmo femminile, ecco come capire se la tua lei sta fingendo

Sabato 23 Dicembre 2017, 18:49 - Ultimo aggiornamento: 23-12-2017 22:10

ROMA - La tua lei è davvero soddisfatta dei vostri incontri hot o a volte finge di provare piacere? Secondo gli ultimi dati il 70–80% del gentil sesso fingerebbe l'orgasmo. Quindi maschietti iniziate a preoccuparvi e prendete provvedimenti...Come riporta il sito Liberoquotidiano , quando una donna raggiunge l'orgasmo "la sua vagina è molto lubrificata e, quando viene, la vulva pulsa. La personalità è altrettanto importante (sempre che conosciate la vostra partner): se è una persona troppo accomodante, c'è il sospetto di finzione. Se, al contrario, avete a che fare con un tipo generalmente schietto, allora c'è meno da temere".LEGGI ANCHE ----> Sesso anale, "Se lo fanno tutte, provo anch'io". L'avventura hot raccontata da una giornalista LEGGI ANCHE ----> Sesso, vi piace la posizione del missionario? Ecco la verità. E poi c'è quella "da dietro"... Non è tutto. Per raggiungere l'orgasmo, una donna impiegherebbe dai 7 ai 45 minuti. E di solito ha bisogno anche di una stimolazione clitoridea. Dunque, diffidate da chi inizia a "ululare" troppo in anticipo. Quando si raggiunge l'apice del piacere poi, la schiena della donna si dovrebbe curvare, i piedi si contraggono e gli occhi si chiudono. È solo allora che il piacere è davvero arrivato.