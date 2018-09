Sabato 15 Settembre 2018, 16:47 - Ultimo aggiornamento: 16 Settembre, 11:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una coppia, lui thienese di 30 anni e lei 35enne originaria dell’Europa dell’Est, in un giro di piacere in auto, giunta mercoledì sera nell’area verde pubblica di piazza Monza, si è fermata e ha consumato un rapporto sessuale su una panchina che è stato ripreso con il cellulare da un “guardone”. L'uomo ha poi diffuso sul web le “effusioni” della coppia. Le immagini “piccanti” sono state notate dai carabinieri della locale tenenza che dalla targa dell’auto sono risalti ai due amanti: entrambi sono stati denunciati a piede libero per atti osceni in luogo pubblico.