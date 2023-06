Mezzo pesante in fiamme sulla Cilentana, in azione i vigili del fuoco: traffico deviato

Camion in fiamme all'alba sulla strada stadale Cilentana, all'altezza dello svincolo di Centola. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni. La circolazione è deviata in loco per consentire le operazioni di spegnimento del veicolo da parte dei vigili del fuoco. Il traffico veicolare in direzione Sapri viene deviato all’uscita obbligatoria presso lo svincolo di Centola km 154+500, per i veicoli in direzione Vallo traffico deviato all’uscita obbligatoria presso lo svincolo di Poderia km 157+500. Sul posto presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.