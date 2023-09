Piccoli segreti per prendersi cura dei capelli dopo l'estate con tanti consigli per sfoggiare una chioma splendente e sana tutto l'anno

L'estate è il periodo perfetto per godersi il sole, la spiaggia ed il relax ma tutto questo può mettere a dura prova la salute dei nostri capelli.

L'esposizione prolungata ai raggi UV, il sale del mare, il cloro della piscina, infatti, possono causare notevoli danni alla salute del capello e quindi è necessario dedicare un po’ di tempo alla haircare routine per farli tornare alla loro naturale bellezza e vitalità.

In questo articolo esploreremo i segreti per prendersi cura dei capelli dopo l'estate con tanti consigli e dritte per sfoggiare una chioma splendente e sana tutto l'anno.

Ti basterà seguire poche semplici mosse per ritrovare la naturale bellezza dei tuoi capelli.

Taglia e riduci le punte danneggiate

La fine dell'estate è il momento ideale per prenotare un appuntamento dal parrucchiere.

Un taglio fresco non solo elimina le doppie punte e le porzioni danneggiate dei tuoi capelli ma ne stimola anche la crescita.

Mantenere i capelli tagliati e curati è il primo passo per garantire una chioma in salute.

Inoltre, potrai approfittarne per ravvivare il tuo colore, specialmente in presenza di capelli tinti o decolorati che, con il sole e con l'acqua del mare tendono a scolorire ed a ravvivare riflessi ramati quasi mai desiderati.

Lava i capelli con prodotti idratanti

Lo shampoo è il prodotto fondamentale della nostra haircare routine e va adattato sempre al tipo di capelli ma, post vacanze, sarebbe meglio preferire prodotti fortificanti a base di sostanze delicate così da evitare di renderli ancora più fragili e secchi.

Per questo, lo shampoo ideale dovrebbe contenere ingredienti naturali come olio di Argan o cheratina che vanno a nutrire il capello, restituendo elasticità, morbidezza e luminosità.

Anche il balsamo deve rispecchiare le caratteristiche dello shampoo e non deve essere l'alternativa alla maschera capelli, anzi i due prodotti vanno usati insieme per ottenere un effetto extra idratante post vacanza.

Evita di lavare i capelli troppo spesso altrimenti potresti ottenere l'effetto opposto e quindi ritrovarli ancora più secchi e spenti.

Utilizza trattamenti rigeneranti

I tuoi capelli hanno bisogno di un po’ d'amore extra dopo l'estate quindi utilizza trattamenti nutrienti come maschere per capelli, oli naturali o balsami ristrutturanti per ripristinare l'idratazione persa a causa dell'esposizione al sole e all'acqua salata.

I trattamenti ristrutturanti vanno lasciati in posa per alcuni minuti così che possano penetrare in profondità e ricostruire la struttura del capello danneggiato, agendo direttamente dall'interno.

Applicando regolarmente una maschera riparatrice per capelli, riscoprirai una chioma morbida e setosa.

Evita l'uso eccessivo di piastra e phon

Dopo l'estate è importante cercare di limitare l'uso eccessivo ed a temperature troppo elevate di piastre, phon e arricciacapelli che possono danneggiare ulteriormente i capelli.

Lascia asciugare i capelli naturalmente, se possibile, oppure utilizza impostazioni a calore basso.

Mangia sano

La bellezza dei tuoi capelli comincia dall'interno!

Se è vero che è necessario scegliere i prodotti giusti per il lavaggio e per lo styling dei capelli, è pur vero che è importante seguire una corretta e sana alimentazione per ritrovarli sani e splendenti.

Assicurati di mangiare bene ed in maniera adeguata rispetto alla tua richiesta energetica e quindi segui una dieta ricca di vitamine, minerali e proteine che favoriscono la crescita e la salute dei capelli, evitando spiacevoli situazioni di caduta temporanea o progressiva dei capelli.

Grazie a queste piccole tips e con pochi semplici gesti, sarai in grado di ritrovare la bellezza dei tuoi capelli dopo l'estate e di mantenerli splendenti e vitali tutto l'anno.