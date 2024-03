È sotto gli occhi di tutti che il settore energetico ha un peso fondamentale non solo per le economie nazionali ma anche per il benessere delle persone. In questo mercato Q8 ha un ruolo di primo piano: basti pensare che i prodotti petroliferi coprono oltre il 92% del fabbisogno energetico nei trasporti e circa il 98% delle auto usa motori alimentati da carburanti tradizionali. E in questo contesto si avvale di una storica collaborazione tra l'Italia e il Kuwait, nazione della casa madre che detiene circa il 6% delle riserve petrolifere ed è alla settima posizione per le esportazioni di greggio. È in questa realtà aziendale che faranno una full immersion gli studenti del polo tecnico Fermi-Gadda di Napoli.

A fare da filo conduttore nella strategia aziendale sono tre parole: Vision, Mission e Valori. E cioè mirare a una realtà che fornisca energia e servizi a supporto della crescita dei Paesi in cui opera oltre ad occupare un posto da protagonista nell'ambito della transizione ecologica. Con una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, economica e sociale che si possono concretizzare con l'impegno costante nelle aree ESG: Environment, Social e Governance. E cioè contribuire attivamente a un futuro sostenibile per tutti, creando prosperità e valore sociale per l'intera comunità; migliorare l'economia di scala nello scenario a lungo termine; focalizzarsi su salute, sicurezza e ambiente ma anche, diversificare le fonti di reddito.

In Italia Q8 copre l'intero ciclo integrato del dowstream, dalla raffinazione al consumatore finale e dispone di un efficace e ben bilanciato sistema logistico e di approvvigionamento. Grande il ventaglio delle operazioni e con numeri importanti in tutti settori come rete, extrarete, raffinazione, carte carburante, lubrificanti, marina, aviazione. Ecco allora oltre 2.800 impianti, vendite bunker nei principali porti italiani, 18 aeroporti serviti, 18 società fra controllate e collegate, un fatturato di circa 16 miliardi all'anno. E un obiettivo perseguito con forza: essere protagonista nel processo della transizione energetica. Un percorso certamente molto complesso per gli investimenti da pianificare e per la necessaria valutazione di tutti gli impatti, compresi quelli sociali.

Ma Q8 è convinta che la strada da percorrere sia quella di un cambiamento strutturale del mercato energetico. Con quali modalità occorre procedere? Ecco che si punta soprattutto ad un mix di soluzioni a basso impatto carbonico che consentano a ogni tecnologia di dare il proprio contributo alla riduzione di CO2. In questo complesso panorama Q8 ha un obiettivo ambizioso: creare il network del futuro e cioè multi-energy e multi-servizi ma avendo come punto focale la sostenibilità dei processi e dei prodotti, sempre più innovativi e smart.

Alcuni esempi: per favorire la mobilità elettrica installa sui propri impianti pure colonnine di ricariche elettriche. Disponibili anche i biocarburanti tra cui l'HVOQ8+ il biocarburante che è adatto sia per i mezzi pesanti che per le autovetture. In questo caso va sottolineato che è prodotto da materie prime rinnovabili con formulazione esclusiva. La differenza rispetto al gasolio tradizionale? È davvero notevole dal momento che consente una riduzione fino al 90% delle emissioni di CO2 calcolate sull'intero ciclo di vita del prodotto.

Per l'obiettivo net zero, si fa rilevare, sono essenziali due driver: la definizione e l'implementazione di iniziative strategiche che puntino ad abbattere le emissioni. E la misurazione e il controllo dei risultati nell'ottica di un miglioramento continuo. Sull'importante versante delle tecnologie all'avanguardia l'azienda investe anche sull'idrogeno circolare: entro il 2026 Q8 aprirà due stazioni di rifornimento che, oltre ai carburanti tradizionali e alternativi che sono già utilizzabili, metteranno a disposizione anche l'idrogeno.