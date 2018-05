Marvel, arriva la prima supereroina musulmana

Dopo lo straordinario successo di "Black Panther", basato su un supereroe afro-americano, la Marvel ha annunciato per il 2019 un altro film con quella che sarà la prima supereroina donna musulmana. Sembra quasi una sfida all'America di Trump e al suo "muslim ban". «Ms. Marvel, che è un altro personaggio nei fumetti, l'eroina musulmana ispirata da Capitan Marvel, è certamente in qualche modo allo studio. Abbiamo un piano per questo, una volta che avremo presentato capitan Marvel al mondo», ha spiegato Kevin Fiege, presidente dello studio cinematografico. Nei fumetti l'alter ego di Ms Marvel è Kamala Khan, una teenager pakistano-americana del New Jersey. La Marvel non ha precisato chi interpreterà questo personaggio rivoluzionario ma per molti dovrebbe essere l'attrice Priyanka Chopra, che ha già prestato la sua voce a Kamala Khan in un video game del 2016. Ma sul web non tutti sono d'accordo perché Chopra é indiana e non pakistana.

Martedì 15 Maggio 2018, 23:37 - Ultimo aggiornamento: 16 Maggio, 05:47

