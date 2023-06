Berlusconi morto, da Fellini a Sorrentino: quando il cinema ha raccontato il Cavaliere

Raccontato, parodiato, citato. Silvio Berlusconi è figura e personaggio che ricorre anche sul grande schermo. In tanti hanno provato a narrare la sua vita, tra aspetti politici e lato umano.

Già Federico Fellini, nel 1986, in Ginger e Fred, illustrando la storia di una coppia di ex ballerini richiamati in un programma televisivo, sceglie come “scenario” la tv privata del Cavalier Fulvio Lombardoni, in una evidente allusione. Berlusconi è citato da Massimo Boldi in Vacanze di Natale 1995 di Neri Parenti. L’attore pensa a Berlusconi appena sente dire “lui”.

Nel 1998, Nanni Moretti firma Aprile, che si apre con il video del Tg4, in cui Emilio Fede annuncia la vittoria di Silvio Berlusconi alle elezioni politiche del 1994. E Moretti, sconcertato, decide di girare un documentario su Berlusconi e il conflitto d’interessi. Il regista poi tornerà sul personaggio con Il Caimano, nel 2006, la cui presentazione all’epoca sollevò un vero polverone.

A calarsi nei panni di Berlusconi è Michele Placido.

Citizen Berlusconi (il presidente e la stampa), di Andrea Cairola e Susan Gray, esce nel 2003. Il 2005 è l’anno del docufilm Quando c’era Silvio - Storia del periodo berlusconiano diretto da Ruben H. Oliva.

Videocrazy - Basta apparire, nel 2009, per la regia di Erik Gandini analizza il rapporto di Berlusconi con la Tv, le trasformazioni del piccolo schermo e gli effetti della potenza mediatica sul consenso.

Silvio Forever, diretto da Roberto Faenza e Filippo Macelloni nel 2011, ripercorre la vita di Berlusconi, attraverso immagini di repertorio e testimonianze. La voce narrante è di Neri Marcorè.

Nel 2012, S.B. – Io lo conoscevo bene, diretto da Giacomo Durzi e Giovanni Fasanella. Il 2014, invece, è l’anno di Belluscone – Una storia siciliana, iniziato da Franco Maresco e ultimato da Tatti Sanguineti

Nel 2018, è il turno di Paolo Sorrentino, con Loro, diviso in due parti, a raccontare la vita di Berlusconi, in un intreccio tra vicende professionali, politiche e private. A interpretarlo, Toni Servillo.

L’anno successivo, figura nell’ultimo capitolo della trilogia televisiva di Sky 1994, con Stefano Accorsi. A vestire i panni del Cavaliere è Paolo Pierobon.

Non mancano titoli pensati per il pubblico fuori dall’Italia, come Sua maestà Silvio Berlusconi, nel 2006, di Stéphane Bentura e, dello stesso anno, Berlusconi: Affaire Mondadori, di Mosco Boucault