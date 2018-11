Mercoledì 7 Novembre 2018, 15:58 - Ultimo aggiornamento: 07-11-2018 19:35

è pronto a sbarcare sul grande schermo. C'è ancora grande mistero intorno al nuovo progetto del produttore, ma secondo le prime indiscrezioni pare che le riprese del film partiranno a metà novembre ad Albuquerque, in New Mexico. "Breaking Bad" è considerata una serie cult dagli appassionati del genere e, dopo lo spin off "Better call Saul", la notizia di un riadattamento cinematografico ha mandato letteralmente in fibrillazione i fan. Non è ancora chiaro se nel progetto saranno coinvolti gli attori della serie -su tutti - né tantomeno se si tratterà di un prequel o un sequel delle avventure di Walter White.Il "New Mexico Film Office" - rivela il sito specializzato Collider - conferma che un lungometraggio dal nome provvisorio "Greenbier" sarà girato dalla Sony ad Albuquerque. La produzione assumerè circa 300 attori, 16 attori messicani e circa 450 comparse del New Mexico. Vince Gilligan, insieme ai suoi collaboratori storici Mark Johnson e Melissa Bernstein, produrrano e, forse, dirigeranno il progetto. Per ora non ci sono conferme ufficiali da parte dei diretti interessati, ma è chiaro che qualcosa bolle in pentola: i fan di "Breaking Bad" sono avvisati.