Walter White e Jesse Pinkman in “Better Call Saul”, l'annuncio ufficiale: Cranston e Paul presenti nella sesta stagione

Walter White e Jesse Pinkman di nuovo insieme. L'iconica coppia di "Breaking Bad" si ricongiungerà per un cameo speciale nello spin-off "Better Call Saul", in uscita con la nuova stagione il 19 aprile. Bryan Cranston e Aaron Paul saranno guest star, come confermato dal co-creatore Peter Gould: «Non voglio rovinare le cose al pubblico, ma devo dire che la prima domanda che ci siamo posti quando abbiamo iniziato lo spettacolo è stata: "Vedremo Walt e Jesse nello show?" Invece di eludere la domanda, risponderò semplicemente di sì», ha detto Gould.

Il ritorno di Walt e Jesse

Sono tanti i personaggi di "Breaking Bad" si sono tornati in "Better Call Saul" durante le sue prime cinque stagioni, tra cui Hector Salamanca (Mark Margolis), Don Eladio (Luis Politti) e i gemelli Salamanca (Luis e Daniel Moncada). Anche Hank Schrader (Dean Norris) e Steven Gomez (Steven Michael Quezada). Mancavano solo i due più attesi. Ma arriveranno presto.

