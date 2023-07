Giancarlo Esposito fa il turista a Napoli: l’attore di “Breaking Bad” pazzo della città

Giancarlo Esposito, attore italo-statunitense noto per interpretare il personaggio di Gustavo Fring nella pluripremiata serie tv “Breaking Bad”, ha postato alcune foto sui propri account social che lo ritraggono in giro per Napoli.

L’attore, nato in realtà a Copenaghen, ha voluto far visita innanzitutto al Teatro di San Carlo, luogo a lui particolarmente caro: il massimo napoletano, infatti, è stato il luogo in cui si sono conosciuti i suoi genitori, il carpentiere napoletano Giovanni Esposito e la cantante afroamericana Elizabeth Foster. «Ho le lacrime agli occhi!», ha scritto la star del cinema sotto la foto che lo vede indicare proprio il teatro, «Questo posto è la casa del mio cuore».

Oltre in “Better call Saul”, spin-off di “Breaking Bad”, Esposito ha recitato anche nella serie tv “Revolution”, trasmessa tra il 2012 e il 2014 da Nbc, e in “The Mandalorian”, serie ambientata nell’universo di “Guerre stellari” disponibile sulla piattaforma Disney+. L’attore ha concesso anche fotografie ad alcuni fan, si è recato sulla collina di Posillipo per ammirare il panorama e si è perso nei vicoli di Napoli, come raccontano le foto da lui condivise.