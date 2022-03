Cameron Diaz si confessa: «A Hollywood ero ossessionata» cosa ha avuto e come è guarita

La sua era la vita perfetta, con una carriera folgorante che in pochi anni l'aveva fatta salire da modella all'olimpo delle star del cinema di Hollywood. Ma il successo non basta per la felicità. Anzi Cameron Diaz, 50 anni tra poco, conferma che dietro il sorriso mostrato in camera si nascondeva un dolore profondo, l'ossessione per la propria immagine, la paura di non essere abbastanza. Una sofferenza che l'ha portata a lasciare tutto per dedicarsi unicamente alla famiglia.

«Sono stata vittima delll'oggettivazione del corpo femminile a cui tante donne sono sottoposte ogni giorno dalla società. È difficile non farsi intrappolare ed è ancora più complicato guardarti e non confrontarti con i parametri di bellezza che ci vengono imposti» ha raccontato l'ex Charlie's Angel in un intervista rilasciata al BBC Michelle Visage's Rule Breakers podcast.

«Oggi sono di nuovo libera, l'estetica non mi interessa»

Così 8 anni fa, dopo l'incontro cno il musicista Benji Madden, è arrivata la scelta di lasciare tutto. Oggi è una moglie e la mamma felice della piccola Raddix, 2 anni: «In questi ultimi otto anni mi sono realmente liberata, come un animale selvatico, finalmente tornato allo stato di libertà. La verità è che stare seduta davanti allo specchio del camerino per ore e ore ogni giorno come attrice era diventata per me una situazione tossica». Una scelta di libertà che l'ha portata a ridare valore alle cose importanti, a rimettere sè stessa e la sua salute al centro, abbandonando l'ossessione per l'aspetto fisico: «L'ultima cosa a cui penso nell'arco della giornata è il mio aspetto fisico».