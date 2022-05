David di Donatello, i premi: a Sorrentino la miglior regia, Silvio Orlando miglior attore protagonista. Premi anche per Saponangelo e Scarpetta

Al via la 67esima edizione dei David di Donatello. A condurre la cerimonia Carlo Conti affiancato da Drusilla Foer. “È stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino e “Freaks Out” di Gabriele Mainetti guidano la classifica dei film più nominati ai David di Donatello, con 16 candidature ciascuno. A seguire, nella classifica dei film più nominati ci sono: “Qui rido io” di Mario Martone, con 14 cadidature, “"Ariaferma" di Leonardo Di Costanzo e “Diabolik”, con 11 candidature ciascuno, “A Chiara” di Jonas Carpignano, “I Fratelli De Filippo" di Sergio Rubini e “Ennio” di Giuseppe Tornatore, con 6 candidature ciascuno.

APPROFONDIMENTI CHI VINCERÀ? David di Donatello, Paolo Sorrentino pigliatutto con È stata... PRIMO PIANO David Donatello, Mattarella: «Italia e suo cinema sono...

David di Donatello, i premi

Miglior trucco: Diego Prestopino, Emanuele De Luca e Davide De Luca per il film "Freaks Out".

Miglior compositore: Nicola Piovani per il film "I fratelli De Filippo".

Miglior regia: Paolo Sorrentino con "È stata la mano di Dio"

Miglior sceneggiatura non originale: Monica Zapelli e Donatella Di Pietrantoni per "L'arminuta".

David Speciale ad Antonio Capuano.

Miglior documentario: "Ennio" di Giuseppe Tornatore.

Miglior montaggio: Massimo Quaglia e Annalisa Schillaci per "Ennio" di Giuseppe Tornatore.

Miglior canzone originale: Manuel Agnelli con "La profondità degli abissi" per il film "Diabolik"

Miglior attore protagonista: Silvio Orlando per il film "Ariaferma" di Leonardo Di Costanzo.

Miglior attrice protagonista: Swamy Rotolo per il film "A Chiara" di Jonas Carpignano.

Miglior fotografia: ex aequo a Daria D'Antonio per "È stata la mano di Dio" e Michele D'Attanasio per "Freaks Out".

Miglior sceneggiatura originale: Leonardo Di Costanzo, Bruno Oliviero, Valia Santella per il film "Ariaferma".

Miglior regista esordiente: Laura Samani per il film "Piccolo corpo".

Migliori costumi: Ursula Patzak il David di Donatello per i Migliori costumi per il film "Qui rido io" di Mario Martone.

Miglior attore non protagonista: Eduardo Scarpetta per il film "Qui rido io" di Mario Martone.

Miglior attrice non protagonista: Teresa Saponangelo per il film "È stata la mano di Dio" di Paolo Sorrentino.