Il ritorno dell’Immortale: Marco D’Amore protagonista del film sul boss di Gomorra

Lunedì 10 Settembre 2018, 17:46 - Ultimo aggiornamento: 10-09-2018 17:47

L’”Immortale” ritorna, ma stavolta al cinema. Dopo l’uscita di scena dalla serie tv “Gomorra”, dove viene ucciso dall’amico-nemico Genny Savastano nell’ultima puntata della terza stagione, Ciro Di Marzio sarà il protagonista di uno spin-off tratto dalla fiction ideata da Roberto Saviano. A raccontare la storia di uno dei personaggi più amati della serie sarà un film girato e interpretato da Marco D’Amore. L’attore napoletano, rivelatosi al grande pubblico proprio indossando i panni dell’uomo di fiducia del clan Savastano, in questo progetto torna alla regia, dopo aver diretto due episodi della quarta stagione di Gomorra, che andrà in onda su Sky Atlantic la prossima primavera.Da indiscrezioni raccolte sul web, pare che il film, che avrà l’inevitabile titolo di “L’Immortale”, racconterà di un Ciro bambino, scampato miracolosamente al disastro causato dal terremoto dell’Irpinia del 1980. E poi, crescendo, Di Marzio muoverà i primi passi nella criminalità organizzata, fino a diventare un boss della camorra, uno dei “pezzi grossi” che parteciperà alla guerra messa in atto dai clan per spartirsi i proventi dei traffici illeciti a Napoli. Leonardo Fasoli, già sceneggiatore di Gomorra, sta lavorando alla scrittura del film, le cui riprese dovrebbero iniziare nella prima metà del 2019. A produrre la pellicola sarà sempre Cattleya, casa produttrice anche della fiction, mentre la distribuzione sarà affidata a Vision Distribution.