Isola dei Famosi, Asia Argento non naufraga: «Manco morta!»

Asia Argento non prenderà parte all’Isola dei Famosi. Le indiscrezioni davano Asia Argento come quasi certa partecipante alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi di Ilary Blasi, ma la diretta interessata ha fatto sapere che non ha nessuna intenzione di naufragare in Honduras: “Manco morta!”.

La partecipazione di Asia Argento all’Isola dei Famosi con l’amica Vera Gemma (con cui aveva già preso parte a “Pechino Express”, per poi rimediare un brutto infortunio che l’ha costretta a ritirarsi) secondo gli esperti di gossip era in dirittura d’arrivo e all’accordo mancava solo un congruo compenso. I soldi però sembrano non servire dato che Asia Argento, dalle stories di Instagram, ha fatto sapere ai suoi fan che i panni della naufraga non fanno per lei: “Me lo chiedono dal tabaccaio, dal fioraio, “Che fai l’Isola?”. Ma che sei matto? Non vado manco morta, neanche per 5 milioni di euro. Ora Basta! Non la faccio!".

Con le dichiarazioni di Asia, rimangono nella lista dei possibili concorrenti l’attore Brando Giorgi, Alessandra Canale, Pietro Delle Piane, Eleonora Giorgi, Jill Cooper e la presentatrice Patrizia Rossetti.

