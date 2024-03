Aaron Taylor-Johnson sarà il nuovo James Bond: offerto il ruolo al 33enne, prenderà il posto di Daniel Craig

James Bond avrà un nuovo volto. Scelto il successore di Daniel Craig, che lascerà il ruolo dopo 15 anni. A prendere il suo posto dovrebbe essere Aaron Taylor-Johnson. Secondo quanto riporta il The Sun, il ruolo è stato offerto all'attore 33enne, che dovrebbe accettare nei prossimi giorni. Taylor-Johnson è famoso per i ruoli avuti nel film Avengers: age of Ultron e Kick-Ass.

«Bond è il lavoro per Aaron se accetterà - scrive il tabloid inglese citando sue fonti - l'offerta formale è sul tavolo e aspettano solo una risposta».

Dopo la firma sarebbe previsto il grande annuncio. Le voci secondo le quali Taylor-Johnson sarebbe stato il prossimo James Bond circolavano già dopo l'addio di Craig, ma l'attore non le ha mai confermate. «Non ho mai preso una decisione basandomi sulle prospettive di altre persone, o sui loro giudizi, o sulle loro aspettative nei miei confronti», ha detto l'anno scorso in un'intervista a Esquire.

La passione di Aaron Taylor-Johnson per la recitazione sembra averlo accompagnato per tutta la vita. All'età di sei anni, infatti, esordisce a teatro con il suo primo ruolo nella produzione di Macbeth, al fianco di Rufus Sewell. Da quel momento, si è conquistato diverse parti minori sia sul piccolo che sul grande schermo, tra cui un ruolo nel celebre film del 2006 L'Illusionista, in cui interpreta la versione adolescente del protagonista (Edward Norton).

In particolare, la sua performance nei panni di John Lennon nel film biografico Nowhere Boy del 2009 gli ha valso diverse nomination e alcuni premi. Proprio sul set ha incontrato la sua futura moglie, vale a dire la regista inglese Sam Taylor-Wood: in quel momento lui aveva 18 anni, lei 42. Nonostante gli scandali suscitati dalla differenza di età, i due si sono sposati tre anni dopo e ad oggi hanno due figlie (oltre alle due avute da lei in un precedente matrimonio).

Nel 2010 Aaron Taylor-Johnson ha interpretato il protagonista di Kick-Ass, David Dave Lizewski, una performance che ha certamente dato una notevole spinta alla sua carriera e lo ha reso celebre al grande pubblico. Inoltre, gli ha valso due nomination ai BAFTA. Anche il seguito, del 2013, ha avuto un discreto successo al botteghino.

Il successivo ruolo ad aver riportato in auge il suo nome è sempre relativo all'ambito dei supereroi, vale a dire Quicksilver nel film della Marvel Avengers: Age of Ultron.