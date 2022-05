«Mary e lo spirito di mezzanotte»: il nuovo film d'animazione di D'Alò

"Mary e lo spirito di mezzanotte" è il titolo del nuovo film di Enzo D’Alò. Il regista e sceneggiatore napoletano dopo i successi internazionali di “La freccia azzurra”, “La gabianella e il gatto”, “Momo alla conquista del tempo”, “Opopomoz” e “Pinocchio” sta per tornare nelle sale italiane con un film d’animazione liberamente tratto dal romanzo “La gita di mezzanotte” di Roddy Doyle (edito in Italia da Guanda). Una storia emozionante come gran parte di quelle narrate dallo scrittore irlandese i cui libri, spesso, sono divenuti film di successo come The Commitments o The Snapper,

La protagonista della storia è Mary, una ragazzina di undici anni che ha un grande sogno: diventare una chef. A credere in lei c’è sua nonna Emer con la quale ha un rapporto speciale. La sua passione per i fornelli porterà Mary ad affrontare però un lungo viaggio e superare le barriere del tempo in cui quattro generazioni di donne avranno modo di confrontarsi e conoscersi profondamente. Scritto da Enzo d'Alò e Dave Ingham, il film è prodotto da Aliante, PTD, Jam Media, GOAG Prod.