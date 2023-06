Mixed by Erry approda in radio, «Ripercorriamo gli anni d'oro insieme agli ascoltatori»

I fratelli Frattasio, gli ideatori di Mixed by Erry, saranno protagonisti, dal prossimo tre luglio, di una trasmissione radiofonica. Un programma speciale, in onda su Radio Marte che ripercorrerà quegli anni, gli anni ’80 e ’90.

Ci saranno interazioni in diretta con i fan, aneddoti e ricordi di quegli anni, gli anni in cui c’era Maradona a Napoli, e gli scudetti vinti. Si ripercorrono gli storici festival di Pippo Baudo, e con quella indimenticabile dance music che tornerà ad essere protagonista in diretta, così come lo fu nelle discoteche ed in quelle cassette divenute leggendarie.

«Dopo Il lungometraggio dedicato alla storia dei fratelli Frattasio, - si legge nella nota stampa - che negli anni ’80 “osarono sfidare” la discografia italiana dal loro quartier generale di Forcella, ed oltre ad aver conquistato tre Nastri D’Argento come miglior commedia, miglior scenografia, Mixed By Erry approda in radio».