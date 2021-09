Napoli Film Festival: Frammartino presenta «Il Buco» al cinema Vittoria

Un ponte tra due manifestazioni di cinema per lanciare forte il messaggio di tornare in sala. Il “Napoli Film Festival” e “Venezia a Napoli - Il cinema esteso” programmano mercoledì 29 settembre alle 18.30 e 20.30 al cinema Vittoria (via Piscicelli, 8) due proiezioni speciali del film “Il buco” di Michelangelo Frammartino, vincitore del Premio Speciale della Giuria al 78° Festival del Cinema di Venezia, alla presenza del regista - che ha formato già tanti giovani autori napoletani come docente di FilmaP - Atelier di cinema del reale di Ponticelli - e della coautrice Giovanna Giuliani.

Un passaggio di consegne tra il festival diretto da Mario Vìolini conclusasi domenica 26 settembre e la rassegna ideata da Antonella Di Nocera che si terrà dal 19 al 24 ottobre.

L’evento sarà introdotto da Anna Masecchia, docente in “Discipline della Musica e dello Spettacolo" all’Università degli Studi Di Napoli Federico II.