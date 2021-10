Salvatore Esposito si racconta nel reportage Usa di Iovino

Sarà proiettato in anteprima, sabato 30 ottobre alle ore 16.30 presso “Luna di miele eventi” di Varcaturo in via Ripuaria, 146, il reportage su Salvatore Esposito, tra i protagonisti indiscussi della serie Gomorra, “My American Dream”, prodotto da Iovino&Parners di Alessandro Iovino. L'iniziativa si svolgerà nel corso di una serata evento alla quale prenderà parte lo stesso attore della serie tv (il prossimo 19 novembre andrà in onda su Sky l'ultima stagione), oggi star internazionale.



Acclamato al festival di Venezia lo scorso settembre, tra i giurati all'ultimo festival di Cannes per le serie televisive, Salvatore Esposito presenterà il suo ultimo libro, “Lo sciamano” (Mondadori, 2021), che sta scalando le classifiche: un thriller avvincente che ha ricevuto anche un ottimo riscontro anche dalla critica.

A presentare la serata sarà Dino Piacenti e per l’occasione Salvatore si concederà ai suoi fans per il firma copie.

Il girato di My American Dream e’ ambientato negli Stati Uniti, precisamente a New York, dove Salvatore ha raccontato il suo sogno americano tra i luoghi simbolo della grande mela (da Times Square a Central Park, dalla New York University al Brooklyn Tabernacle Church): un viaggio che lega idealmente Napoli a New York e che ha visto l’attore realizzare il sogno americano non solo per il successo di Gomorra anche negli Usa, ma sopratutto per essere stato tra i protagonisti di “Fargo 4” - insieme a Chris Rock - una delle serie televisive più premiate e riconosciute negli States.

Il reportage è stato curato, per il montaggio dalla Spav Srl di Luca Bemportato mentre le riprese sono state a cura di Giorgio Angelini. Direttore della fotografia Marco Costanzo.