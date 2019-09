Al Bano rimosso da blacklist Ucraina: «Spero di essere invitato per un concerto di pace»

dei personaggi sgraditi, e considerati pericolosi, dall'Ucraina

, per le sue dichiarate simpatie nei confronti del capo della

Russia

e per alcune dichiarazioni che aveva reso riguardo alla vicenda dell'appartenenza della

Crimea

alla Russia.

Spesso in tour in entrambi i Paesi durante gli anni Ottanta e Novanta assieme alla ex moglie

Romina Power

, era stato incluso dal Ministero della Cultura ucraino tra 147 nomi scomodi al Governo di Kiev. Poco dopo l'annuncio, Al Bano aveva dichiarato che avrebbe fatto ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo e richiesta di risarcimento allo Stato est europeo per il trattamento ricevuto, da lui sempre giudicato immeritato.

Oggi Cristiano Magaletti, l'avvocato del cantante, ha dichiarato che tutto è stato finalmente risolto. Lo stesso Al Bano, ricordando di essere

è intervenuto sulla vicenda e ha espresso la sua felicità.

