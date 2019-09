Ariana Grande, nuovo amore per la popstar: ecco chi è il fidanzato Mikey Foster

Lunedì 9 Settembre 2019, 20:20 - Ultimo aggiornamento: 09-09-2019 21:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Galeotto fu il featuring: Ariana Grande ha un nuovo amore, ed è tutto merito di una recente collaborazione della popstar statunitense. A rivelare l'esistenza di unè stato il fratello maggiore della cantante,, che ha confermato le indiscrezioni susseguitesi sul web negli ultimi tempi.Il nuovo fidanzato disi chiamaed è un cantante, membro della band Social House. I due, insieme, hanno collaborato per un brano dal titolo piuttosto eloquente: Boyfriend. Nel videoclip compaiono tutti i protagonisti esi scambiano un bacio che sembra tutto fuorché una finzione scenica, e la chimica tra i due aveva alimentato parecchi rumors sul web.Le indiscrezioni erano poi state alimentate dall'avvistamento diin un ristorante dopo lo show della popstar a Lollapalooza: insieme a loro c'era anche la mamma della cantante, Joan, e alcuni amici comuni come Charles Scootie Anderson, membro dei Social House ma impegnato in tour proprio con. In quell'occasione, i due erano stati avvistati mentre si tenevano la mano e presto sono arrivati altri indizi, come alcune foto insieme pubblicate sui social.A confermare tutto ci ha pensato: il 36enne ballerino ha ammesso cheè il nuovo fidanzato della sorella e ha fatto sapere di apprezzarlo. «Mi piace moltissimo, è un ragazzo dolce, talentuoso, premuroso e adorabile. Davvero un gran tipo» - ha spiegato Frankie Grande - «Mi ha fatto davvero piacere passare del tempo con loro, abbiamo fatto anche un'uscita a quattro insieme al mio fidanzato ed è stato davvero divertente. Ci siamo fatti tante risate, passando una serata incentrata sui giochi da tavolo».