Blanco in ospedale, stop al tour: «Ho avuto un incidente, devo stare per forza a riposo»

Blanco vittima di un incidente è costretto a stoppare il suo tour. Ad annunciarlo è stato il cantante con un video sui social: «Ciao belli, ho avuto un incidente per il quale devo stare per forza a riposo. Ora sto bene.

La data del 24 a Genova sarà rimandata a un altro giorno. Vi voglio un mondo di bene e amo la musica più della mia salute per questo non sapete quanto soffro a non poter essere sul palco quel giorno, spero di non deludere nessuno. Vi aggiornerò sulla nuova data in cui la sposteremo».

Ma Genova non è l'unica data dove i fan aspettavano di incontrarlo (e non potranno farlo). Il 23 giugno era è in programma il Tim Summer Hits di Roma, così come la festa di Radio Deejay del 25 giugno. Era atteso a entrambe le date ma non potrà esserci. Potrebbe risalire sul palco il 1 luglio a Rimini.