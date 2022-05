Blanco palpeggiato durante il concerto: la denuncia su TikTok fa scoppiare la polemica

Blanco viene palpeggiato durante il concerto e sui social scoppia la polemica. Non poteva che essere lui a chiudere l'evento di Radio Italia Live in Piazza Duomo a Milano. Il golden boy che sta cavalcando l'onda del successo dopo l'esordio dell'album «Blue celeste» e soprattutto dopo il Festival di Sanremo e l'Eurovision Song Contest.

Sul palco il giovane cantante è stato un fiume in piena, trascinato anche da un pubblico che lo ha accolto calorosamente. Calore anche eccessivo, visto che una ragazza è arrivata a toccare le sue parti intime. Un video su TikTok ha immortalato il momento del gesto ai limiti molestia, ma adesso l'utente ha deciso di eliminarlo. Ma ai fan più sfegatati non è sfiggito e in poco tempo la notizia è diventata virale, facendo discutere.

Sui social si è subito scatenata la polemica. In molti si sono chiesti cosa sarebbe successo se fosse stata una cantante, al posto di Blanco in quel momento sul palco e se, al posto della mano femminile, ci fosse stata la mano di un uomo.

Sui social il video della ragazza che ha postato su TikTok lo spezzone dell'esibizione dal vivo di Blanco in cui il cantante subisce il palpeggiamento alle sue parti intime da una fan, è subito diventato virale. «Grazie alla ragazza che mette la mano sul ca**o di Blanco rovinandomi il video dove lui prende per mano il mio ragazzo», ha scritto la ragazza, denunciando quanto accaduto.

E i messaggi di sostegno all'artista sono subito fioccati. Il web si dice «schifato» e «basito» da chi reputa il gesto normale o divertente e ci si spinge oltre definendo il gesto della fan una «molestia a tutti gli effetti». Nel frattempo nessuna dichiarazione da parte del diretto interessato.