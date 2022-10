Andrea Cassese con Giovanna Marini per chiedere «Una pausa»: ecco il videoclip in anteprima

È una chicca l'anteprima che propone oggi il sito del Mattino ai suoi lettori. Perché mette insieme una promessa della canzone d'autore napoletana, Andrea Cassese, classe 1986, con la storica pasionaria del folk revival italiano, Giovanna Marini, 85 anni.

«Una pausa», singolo che annuncia il prossimo album dell'artista partenopeo, è una ballata che richiede a tutti noi di prenderci una pausa da una vita frenetica. Una ballata che rappresenta una pausa anche a livello melodico, senza rumori, frequenze smargiasse, quasi sussurrata, con la voce di madonna Giovanna tenera nel controcanto. Il video si propone come uno sguardo discreto sull’intima sincerità di un momento artistico. A coronamento di tutto il periodo di scrittura e produzione del brano, nonché e soprattutto delle restrizioni dovute alla pandemia che hanno costretto ad una registrazione a distanza dello stesso, la videocamera di Alessandro Freschi (regia e montaggio) immortala il momento in cui per la prima volta Andrea Cassese e Giovanna Marini si incontrano per cantare e suonare la canzone nel tepore della casa della regina del folk.

Il terzo album di Cassese si intitolerà Paese semplici, sorta di concept album incentrato sulla tematica comune del paesaggio, inteso nell’accezione più “pavesiana” del termine e realizzato con altre collaborazioni eccellenti, come quelle con Nino Buonocore, Rita Botto, Kaw Sissoko (Orchestra di Piazza Vittorio) e Brunella Selo.