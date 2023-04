Diodato, concerto a Napoli: 26 luglio all'Arena Flegrea

Dopo la partenza del tour nei principali club in Italia e in Europa, Diodato ha annunciato le prime date estive di “Così speciale tour” che vedranno il cantautore ospite dei più prestigiosi festival d’Italia e, mercoledì 26 luglio, si esibirà all’Arena Flegrea. Il concerto di Diodato si aggiunge al cartellone del Noisy Naples Fest 2023 che ospiterà quest’anno i live, tra gli altri, di 99 Posse, OneRepublic, Maluma e Eduardo De Crescenzo.

L'artista valdostano, dunque, prosegue nei festival il suo viaggio live dopo la pubblicazione di “Così speciale”, Il suo quarto album di inediti che sancisce il ritorno di uno degli artisti più premiati della storia della musica italiana. Intanto, è in radio “Occhiali da sole”, il nuovo singolo estratto dall’album, che racconta l’inevitabile clash tra le diverse aspettative di una vita, le nostre proiezioni e quelle delle persone che ci amano e ci osservano nel tentativo di proteggerci.

“Così speciale” è un album figlio della volontà di essere suonato soltanto da musicisti in carne ed ossa. Infatti, le sessioni di registrazione che hanno portato alla sua nascita, che hanno compreso anche sezioni orchestrali, sono state realizzate spesso in presa diretta, senza ulteriori sovraincisioni, soprattutto per quanto riguarda i brani in cui emerge più il sound da band.