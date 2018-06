Ed Sheeran e la «maledizione del tritone crestato», ecco cosa è successo al cantante

Martedì 12 Giugno 2018, 09:31 - Ultimo aggiornamento: 12-06-2018 10:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per gli amanti del mondo degli anfibi sono esemplari meravigliosi, specie protetta e quasi intoccabile. Soprattutto devono rimanere intatti i loro habitat, per proteggerne la sopravvivenza. Sono i Triturus carnifex, più semplicemente tritoni crestati. Ma per Ed Sheeran sono divenuti una vera e propria maledizione.Il cantante stava costruendo una cappella tutta sua dove avrebbe sposato la sua Cherry Seaborn, alla quale aveva chiesto la mano lo scorso gennaio. Tuttavia l'area interessata è stata invasa da i tritoni, bloccando di fatto i lavori programmati della popstar.I magnati freschi, le più grandi specie di tritone della Gran Bretagna, sono diminuiti negli ultimi anni e sono attualmente protetti dalla legge. Secondo quanto riferito da una fonte del Telegraph, i tritoni sarebbero arrivati in quel luogo nel 2015 e «potrebbero generare siti web per questa specie».