Elodie contro Marco Masini: «Str...o, mi ha fatto body shaming». Alessia Marcuzzi la appoggia: «Una magra la puoi insultare?»

Alessia Marcuzzi appoggia Elodie sul body shaming contro le persone magre, mentre la cantante, ospite di Radio2 Social Club ha raccontato il suo litigio con Marco Masini, che affonda le sue radici addirittura prima del Festival di Sanremo 2020.





La lite fra Elodie e Marco Masini è nata proprio a causa delle sue osservazioni sulla magrezza: “Quando vedi una donna che ha preso 3,4 chili ed è un po’ più formosa – ha spiegato ai microfoni di “Radio2 Social Club”- non è che vai lì e le dici: “Oh, comunque magna de meno!”, non ti permetti, sono affari suoi, ma e una donna perde due chili…

Io sono iperattiva, magari non sono riuscita ad andare in palestra. Mi vedi leggermente magra e mi dici: “tu devi mangiare ehh”. Non è da stronz*?!. Io sono complessata per questa cosa della magrezza, me l’ha detto anche durante le foto per la cover di Sorrisi e Canzoni. Ci rincontriamo all’Ariston dietro le quinte e mi fa: “Comunque mangia”. Io sono ancora arrabbiata con Marco Masini, ma ci voglio fare pace”.

Sul tema magrezza è intervenuta anche Alessia Marcuzzi, che da Twitter ha condiviso il video di Elodie, aggiungendo le sue motivazioni: “ Vero @Elodiedipa Se una donna e’ formosa e ha qualche kg in piu’ non si puo’ GIUSTAMENTE dire nulla. Se una se una donna e’ magra, si puo’ insultare invece come se nulla fosse, spesso usando parole come ANORESSIA. E’ comunque #bodyshaming , no???”.

